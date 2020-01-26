Полиция проверяет сообщение о стрельбе из автомата в одном из районов Нижневартовска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту стрельбы из автомата в городе Нижневартовске (ХМАО-Югра). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что драка, возникшая на улице Омской, 38 в Нижневартовске, переросла в стрельбу, конфликтующие скрылись с места происшествия до прибытия полицейских.

"Ночью поступило сообщение о драке по улице Омской. Когда наряды приехали ни драки, никого не было. Сегодня днем владелец видеокамер стал просматривать запись и увидел, что неизвестный гражданин из оружия, предположительно, похожего на автомат Калашникова или "Сайгу", открыл стрельбу. Владелец сообщил в дежурную часть и одновременно опубликовал [видео] в социальных сетях. В настоящее время сотрудники полиции по этому сообщению проводят проверку, устанавливают гражданина с оружием", - сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, нет ни свидетелей, ни очевидцев происшествия.