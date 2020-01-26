Следователи проверят обстоятельства смерти ребенка на пожаре в Великом Новгороде

ТАСС, 26 января. Новгородский отдел Следственного управления СК РФ по области начал проверку по факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре в жилом доме в Великом Новгороде, который произошел в воскресенье. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления.

"26 января 2020 года после пожара в квартире в одном из домов на Воскресенском бульваре в Великом Новгороде обнаружено тело трехлетнего ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Великий Новгород Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Управления МЧС по Новгородской области, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме поступило в воскресенье утром. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. "На месте происшествия еще работают следователи. <…> [В квартире проживала] семья из трех человек - папа, мама, ребенок. К прибытию пожарных они [взрослые] стояли на балконе и показывали, что ребенок в квартире. После тушения был обнаружен труп ребенка трех лет", - рассказала собеседница агентства.