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В Пакистане машина американского посольства попала в аварию

В результате инцидента погибли два человека, еще четверо пострадали

ИСЛАМАБАД, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием автомобиля посольства США в Исламабаде. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Geo TV.

По предварительной информации, водитель машины американского диппредставительства нарушил правила дорожного движения и попытался пересечь перекресток на красный свет светофора. Как сообщил пресс-секретарь полиции Исламабада, за рулем транспортного средства находился водитель с гражданством Пакистана. Нарушитель был арестован на месте, затем его доставили в ближайшее отделение полиции.

На данный момент полиция устанавливает личности погибших, других подробностей не сообщается.

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СШАПакистан
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