В ХМАО водитель снегоуборочной техники наехал на сотрудника ГИБДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля "Камаз" на базе комбинированной дорожной машины на 189-м км автодороги "Сургут - Нижневартовск" (ХМАО-Югра) наехал на сотрудника госавтоинспеции при выполнении им служебных обязанностей. Пострадавший был госпитализирован, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным известно, что водитель автомобиля "Камаз" на базе КДМ (комбинированная дорожная машина) 1981 года рождения совершил наезд на госавтоинспектора, который на указанном участке дороги осуществлял надзор за дорожным движением. В результате сотрудник ГИБДД получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас в связи с ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.