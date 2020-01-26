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Из-за дождей и наводнений на Мадагаскаре погиб 31 человек

Порядка 10 человек считаются пропавшими без вести

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Сильные дожди и наводнения, продолжающиеся на Мадагаскаре уже вторую неделю, привели к гибели не менее 31 человека, еще около 10 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RFI со ссылкой на местные власти.

"От стихии пострадали более 100 тыс. человек", - отметило Бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями. В связи с создавшейся ситуацией правительство Мадагаскара объявило 24 января затронутые районы "зоной национального бедствия". Одновременно власти призвали международное сообщество "прийти на помощь народу Мадагаскара".

На острове закрыты школы, не работают различные службы и магазины. Проехать даже по общенациональным дорогам невозможно из-за локальных наводнений. Наиболее пострадали северные и западные районы страны. Проведенная в последние сутки аэросъемка показывает, что большинство рисовых полей на острове затоплены.

С середины 2019 года восточная часть Африки оказалась во власти сменяющих друг друга циклонов, которые приносят небывалые дожди и ливни. Сейчас их эпицентр сместился в южную часть континента и затронул находящийся в Индийском океане Мадагаскар.

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Мадагаскар
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