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В Москве эвакуировали семь судов из-за сообщений о минировании

Специалисты проверяют Пресненский, Хорошевский, Чертановский, Коптевский, Измайловский, Никулинский и Басманный районные суды

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Семь районных судов эвакуированы в Москве из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В настоящее время эвакуировано семь судов - Пресненский, Хорошевский, Чертановский, Коптевский, Измайловский, Никулинский и Басманный", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что здания судов и близлежащая территория к ним обследуется сотрудниками полиции и кинологами.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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