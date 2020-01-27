Несколько тысяч человек эвакуировали из "заминированных" объектов в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек эвакуированы из судов, университетов и других объектов, куда поступило сообщение с угрозой взрыва в понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время из зданий, куда поступили сообщения с угрозой взрыва, эвакуированы несколько тысяч человек. В том числе из московских судов, нескольких университетов и других социально значимых объектов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник угрозы поступили в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, в территориальное управление Росимущества, откуда было эвакуировано порядка 500 человек. Также сообщения с угрозами взрыва получили все станции московского метрополитена. Кроме того, ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщали, что аналогичные сообщения получили Пресненский, Хорошевский, Чертановский, Коптевский, Измайловский, Никулинский и Басманный суды. В настоящее время все объекты и близлежащие территории проверяют полицейские и кинологи с собаками.

В течение последних трех месяцев неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" в суды, школы, торговые центры и другие организации в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Все угрозы оказались ложными. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".