{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проверит данные о нелегальном общежитии для мигрантов в элитном ЖК в Москве

По данным СМИ, в общежитии жили более 40 мигрантов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи проверяют телесюжет о нелегальном общежитии для мигрантов в элитном жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

В понедельник в одном из телеканалов вышел сюжет о том, что в техническом помещении элитного жилого комплекса на юго-востоке Москвы оборудовали нелегальное общежитие для более чем 40 мигрантов. Также журналисты сообщают, что жители дома стали получать огромные счета за коммунальные услуги - электроэнергию и воду, которую потребляет подвал.

"Следователи проверят изложенные в сюжетах факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пассажирский самолет разбился в Афганистане
По данным телеканала TOLOnews, на борту могли находиться до 83 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС