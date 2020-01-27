СК проверит данные о нелегальном общежитии для мигрантов в элитном ЖК в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи проверяют телесюжет о нелегальном общежитии для мигрантов в элитном жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

В понедельник в одном из телеканалов вышел сюжет о том, что в техническом помещении элитного жилого комплекса на юго-востоке Москвы оборудовали нелегальное общежитие для более чем 40 мигрантов. Также журналисты сообщают, что жители дома стали получать огромные счета за коммунальные услуги - электроэнергию и воду, которую потребляет подвал.

"Следователи проверят изложенные в сюжетах факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.