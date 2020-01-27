Мосгорсуд отменил продление ареста заместителю гендиректора "Аэрофлота" Александрову

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отменил продление ареста заместителю гендиректора компании "Аэрофлот" Владимиру Александрову в рамках уголовного дела о хищении 250 млн рублей, и отправил материалы о продлении ему меры пресечения в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Суд отменил постановления о продлении срока ареста до 29 февраля в отношении Владимира Александрова и других фигурантов дела: Александра Сливко, Дины Кибец и Татьяны Давыдовой и вернул материалы в суд первой инстанции для нового рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

Ранее решение о продлении ареста принял Басманный суд Москвы.

Суть обвинений

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее поясняла, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных адвокатами Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, сообщила представитель СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.