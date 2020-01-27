СМИ: самолет Libyan Airlines совершил экстренную посадку в Триполи из-за неисправности

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет ливийского национального авиаперевозчика Libyan Airlines совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту Митига в Триполи. Об этом сообщил новостной портал Libya 24.

По его данным, лайнер, на борту которого находилось 130 человек, вылетел из единственной функционирующей в настоящее время в столице Ливии гражданской воздушной гавани и взял курс на Стамбул. Приблизительно через 20 минут после взлета капитан корабля сообщил о серьезных технических неполадках и принял решение вернуться обратно. Все наземные службы были приведены в состояние максимальной готовности в ожидании аварийного самолета, который спустя некоторое время благополучно совершил посадку.

В Libyan Airlines пока никак не комментируют этот инцидент. Между тем, по некоторым данным, речь идет не о технической неисправности, а о том, что самолет мог быть сильно перегружен.

Примечательно, что на прошлой неделе Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара, которая противостоит заседающему в Триполи Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, объявила о введении бесполетной зоны над столицей, затрагивающей и аэропорт Митига. Официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари пригрозил тогда уничтожением всем самолетам-нарушителям - как военным, так и гражданским, "независимо от их принадлежности и владельцев". Генерал, в частности, утверждал, что эта гавань и его авиабаза превратились в плацдарм турецких войск для атак на ЛНА, а также перевалочный пункт, через который из Сирии в Ливию перебрасываются боевики, в том числе террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Позднее, несмотря на угрозы армии, Саррадж и глава Высшего государственного совета (исполняет консультативную роль) Халед аль-Мишри выступили с совместным заявлением, в котором распорядились восстановить воздушное сообщение с аэропортом в столице. При этом они предупредили, что "ответственность за любые возможные риски и происшествия" после возобновления полетов будут лежать на Совете Безопасности, Миссии ООН по поддержке в Ливии, а также тех, кто вводит блокаду.