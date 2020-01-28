В Забайкалье 20 человек остались без жилья из-за пожара в жилом доме

ЧИТА, 28 января. /ТАСС/. Пожар в жилом многоквартирном доме, произошедший в ночь на вторник в селе Дунаево Забайкальского края, оставил без жилья 20 человек. В регионе объявлен сбор помощи пострадавшим, сообщила пресс-служба регионального Минсоцзащиты.

"Жилой многоквартирный дом сгорел в ночь на 28 февраля в селе Дунаево Сретенского района. В результате пожара без жилья и предметов первой необходимости остались 20 человек, в том числе 14 взрослых и шестеро детей. Они находятся у родственников. Специалисты соцзащиты совместно с администрацией муниципального района работают с людьми, оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую", - говорится в сообщении.

Профильное министерство совместно с краевым фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявили сбор средств для материальной помощи пострадавшим.

Село Дунаево находится на левом берегу реки Шилка, в 64 км к юго-западу от города Сретенска. В селе живут около 1 тыс. человек.