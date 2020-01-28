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На Камчатке возбудили уголовное дело после избиения отцом восьмилетнего сына

По версии следствия, мужчина бил ребенка за непослушание

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело против жителя Карагинского района Камчатского края, который подозревается в избиении своего восьмилетнего сына. Из-за действий отца у мальчика выявили перелом нижней челюсти со смещением, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

"20 декабря 30-летний мужчина поднял мальчика и с силой бросил его на пол, в результате чего ребенок получил травму челюсти. Несколько дней его родители не обращались к врачам, давая ребенку обезболивающее. После того как мальчик пришел в школу со следами побоев, он был госпитализирован. Сейчас против жителя Оссоры возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - рассказала Иванова.

По версии следствия, житель поселка Оссора жестоко избил восьмилетнего сына за непослушание. Известно о случившемся стало только после того, как медики, осматривавшие ребенка, обратились в полицию.

Пресс-секретарь УМВД добавила, что решается вопрос о возбуждении против мужчины дела по более тяжкой уголовной статье - о нанесении телесных повреждениях ребенку - за систематические избиения несовершеннолетнего.

Теги
РоссияКамчатский край
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