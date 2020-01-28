В Белгородской области силовики перекрыли крупный канал поставки контрафактной продукции

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полицейские совместно с региональным УФСБ перекрыли крупный канал поступления контрафактной алкогольной и табачной продукции в Белгородской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, из незаконного оборота изъято более 40 тыс. бутылок спиртных напитков известных брендов, а также около 15 тыс. пачек табачных изделий.

"К противоправной деятельности причастна группа лиц из числа жителей Алексеевского городского округа Белгородской области. Подпольные склады располагались по местам проживания подозреваемых, а также на дачном участке, принадлежащем одному из них. Из незаконного оборота изъято более 40 тыс. бутылок крепких спиртных напитков известных брендов, большая часть из которых была маркирована поддельными акцизными марками. Кроме того, обнаружено свыше 1100 литров спиртосодержащей жидкости и около 15 тыс. пачек табачных изделий", - сказала она.

В отношении подозреваемых, отметила Волк, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). По предварительной информации, данная продукция предназначалась для мелкооптовой и розничной продажи. Документов, разрешающих хранение и реализацию алкоголя и табачных изделий, у злоумышленников не было. "На сегодняшний день установлен ущерб, причиненный правообладателю одного из брендов. Он превысил 12 млн рублей", - подчеркнула представитель МВД.