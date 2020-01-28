В Новосибирске задержали пьяного авиадебошира, который ударил соседку на рейсе из Бангкока

ТАСС, 28 января. Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево задержали нетрезвого 34-летнего авиадебошира, который ударил соседку и агрессивно реагировал на требования экипажа самолета, прибывшего из Бангкока, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает управление на транспорте МВД по СФО.

"В аэропорту Толмачево полицейские задержали пассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Новосибирск <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нетрезвый 34-летний житель Новосибирска "выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров", на требования экипажа реагировал агрессивно и ударил соседку. Также полицейские составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").