В Волгограде медсестру обвиняют в нанесении тяжелой травмы младенцу

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Расследование уголовного дела медсестры Волгоградского перинатального центра, из-за которой младенец получил сильные ожоги лица, завершено, сообщила во вторник журналистам представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении старшей медицинской сестры отделения реанимации одного из государственных лечебных учреждений Волгограда. Она обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Эта статья предусматривает наказание ограничение свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы до одного года", - сказала Рудник.

По данным следствия, в 2016 году местная жительница на седьмом месяце беременности в связи с начавшимся родами попала в перинатальный центр Волгограда, где ей сделали кесарево. Новорожденного мальчика поместили в специальный кувез (инкубатор). Через несколько дней женщина обнаружила на лице у ребенка ожоги с частичной потерей носа.

"Экспертиза установила, что увечье новорожденному было причинено в результате нарушения правил и технологии установки ему специальных биназальных кислородных канюль, допущенного старшей медицинской сестрой отделения реанимации", - уточнила представитель следственного управления.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем его направят в суд для рассмотрения по существу.