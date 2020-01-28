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Задержанный за подготовку теракта в Мурманске признал вину

Суд продлил ему арест

ТАСС, 28 января. Мужчина, который был задержан в декабре прошлого года в Мурманске по подозрению в подготовке теракта, признал вину и сотрудничает со следствием.

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Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города, ему продлили срок содержания в СИЗО на два месяца.

"В ходе рассмотрения ходатайства [о продлении меры пресечения] обвиняемый не отрицал свою причастность к совершенному преступлению, сотрудничает со следствием. Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому срок содержания под стражей на два месяца", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияМурманская область
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