Задержанный за подготовку теракта в Мурманске признал вину

ТАСС, 28 января. Мужчина, который был задержан в декабре прошлого года в Мурманске по подозрению в подготовке теракта, признал вину и сотрудничает со следствием.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города, ему продлили срок содержания в СИЗО на два месяца.

"В ходе рассмотрения ходатайства [о продлении меры пресечения] обвиняемый не отрицал свою причастность к совершенному преступлению, сотрудничает со следствием. Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому срок содержания под стражей на два месяца", - говорится в сообщении.