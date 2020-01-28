Первый замглавы подведомственного Минспорта ФГУП уволен по настоянию прокуратуры

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Первый замглавы ФГУП "Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта" уволен по настоянию прокуратуры из-за квартиры супруги. Об этом сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение федерального закона "О противодействии коррупции" первый заместитель директора этого предприятия представил неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, а также не представил сведения о расходах. В частности, он скрыл сведения о приобретении его супругой трехкомнатной квартиры в Москве", - сообщили в надзорном ведомстве.

При этом расходы на недвижимость превысили заявленный доход его и членов его семьи за 2014-2016 годы. В этой связи Генпрокуратура РФ внесла в Минспорта представление об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства. "Министерством в отношении названного лица проведена проверка, по результатам которой принято решение о его увольнении в связи с утратой доверия", - добавили в Генпрокуратуре.