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Полиция Ростова проводит проверку информации об избиении девочки на территории школы

По данным СМИ, на пятиклассницу напали старшеклассники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Полиция Ростовской области проверит появившуюся в соцсетях и местных СМИ информацию об избиении старшеклассниками ученицы пятого класса в микрорайоне Суворовском Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Согласно информации в СМИ, на ученицу школы №75, расположенной в микрорайоне Суворовском, напала группа старшеклассников. Администрация образовательного учреждения опровергает данную информацию. Отмечается, что на подростка напали на территории школы.

"В полицию поступило сообщение о причинении травм учащейся одной из школ города Ростова-на-Дону. По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося" - сказал собеседник агентства.

Теги
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