Почти 300 актов терроризма расследовались в СК в 2019 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ расследовали почти 300 актов терроризма в прошедшем году. Об этом сообщил председатель комитета Александр Бастрыкин на заседании Совета молодых следователей во вторник.

"Расследовано почти 300 актов терроризма, 250 преступлений экстремистского характера", - цитирует Бастрыкина представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2019 году на 7,6% возросло количество преступлений террористического характера - с 1679 до 1806. При этом на 53,8% снизилось число экстремистских преступлений - с 1265 до 585.

На совете обсуждаются актуальные вопросы деятельности организации, меры, принимаемые для оперативного реагирования на проблемы в работе молодых следователей, их становлении и профессиональном росте. В мероприятии приняли участие руководители ряда подразделений центрального аппарата, ветераны следствия, молодые следователи территориальных следственных органов, входящие в совет, студенты Московской академии СК России, кадеты Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского.