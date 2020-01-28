{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 300 актов терроризма расследовались в СК в 2019 году

В Генпрокуратуре уточнили, что количество преступлений террористического характера в 2019 году возросло на 7,6%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ расследовали почти 300 актов терроризма в прошедшем году. Об этом сообщил председатель комитета Александр Бастрыкин на заседании Совета молодых следователей во вторник.

"Расследовано почти 300 актов терроризма, 250 преступлений экстремистского характера", - цитирует Бастрыкина представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2019 году на 7,6% возросло количество преступлений террористического характера - с 1679 до 1806. При этом на 53,8% снизилось число экстремистских преступлений - с 1265 до 585.

На совете обсуждаются актуальные вопросы деятельности организации, меры, принимаемые для оперативного реагирования на проблемы в работе молодых следователей, их становлении и профессиональном росте. В мероприятии приняли участие руководители ряда подразделений центрального аппарата, ветераны следствия, молодые следователи территориальных следственных органов, входящие в совет, студенты Московской академии СК России, кадеты Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
Реклама на ТАСС
Бизнесмен Аверьянов признан невиновным в убийстве на фабрике "Меньшевик" и освобожден
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС