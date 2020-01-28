Адвокат: Винник слишком слаб, чтобы выдержать заседание по его делу в парижском суде стоя

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Эстрадированный из Греции россиянин Александр Винник чувствует себя плохо, он слишком слаб, чтобы выдержать проходящее по его делу заседание парижского суда стоя. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС греческий адвокат Винника Зои Константопулу, находящаяся в Париже.

"Ему приходится стоять, чтобы слушать перевод, переводчику не разрешают подойти ближе к нашему подзащитному, - сказала она. - Это противоправное обращение".

В свою очередь российский адвокат россиянина Тимофей Мусатов отметил, что "все сотрудники суда скрывали лица под масками, объяснив это тем, что Винник болен и может представлять опасность". "Тогда мы спросили, что же он делает в суде? Правонарушения продолжались и далее. Не был объявлен состав суда. Кроме того, из зала суда был удален российский консул. Мы считаем такое ведение процесса неправомерным", - заявил адвокат.

Судебное заседание по делу Винника началось в Париже во вторник вечером. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, заседание проходит в закрытом режиме.

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов, был экстрадирован во Францию. Окончательное решение принял Госсовет - Верховный административный суд Греции. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отвергал и выражал согласие на экстрадицию на родину.