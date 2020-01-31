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Британия передала Франции фигуранта дела о финансировании избирательной кампании Саркози

AFP сообщает, что бизнесмен Александр Джури предстанет перед французскими судьями в течение ближайших 24 часов

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Бизнесмен Александр Джури, являющийся подозреваемым в деле о финансировании избирательной кампании экс-президента Франции Николя Саркози, передан судебным органам страны по возвращении из Великобритании. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

В феврале прошлого года британский суд постановил выдать Франции Джури, который был задержан в Лондоне 8 января 2018 года. По сведениям агентства, 60-летний бизнесмен в четверг вечером прибыл в парижский аэропорт Руасси, где его ожидали сотрудники полиции. Предполагается, что Джури предстанет перед французскими судьями в течение ближайших 24 часов.

Французские следователи подозревают, что Джури является одним из ключевых фигурантов дела о возможном незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози из средств бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи. Производство по этому делу в Париже было открыто еще в 2013 году, однако Джури не отвечал на отправленные ему повестки в суд.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Сам Саркози все подобные утверждения по сей день категорически отрицает.

Теги
ВеликобританияФранцияСаркози, Николя
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