{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение СКК в Петербурге

Разбор завалов на месте обрушения СКК в Петербурге завершился

Ранее глава города потребовал установить обстоятельства и причины происшествия, в результате которого погиб один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Работы по разбору завалов, образовавшихся в результате обрушения при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге, завершились, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

На эту тему

"В 22:30 мск разбор завалов был завершен", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло при демонтаже аварийной кровли комплекса (мембраны). По плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Во время демонтажа произошло обрушение, площадь которого, предположительно, составила 28 тыс. кв. метров (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения кровли один из четырех рабочих бригады погиб, сообщил ранее журналистам глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал установить обстоятельства и причины обрушения здания комплекса.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения и поставил на контроль ход доследственной проверки, которую по факту ЧП проводит ГСУ СК РФ по Петербургу, а также поручил возбудить уголовное дело.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение СКК в Петербурге
Реклама на ТАСС
Пожар в гаражном боксе в Иркутске локализовали
Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС