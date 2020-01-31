Разбор завалов на месте обрушения СКК в Петербурге завершился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Работы по разбору завалов, образовавшихся в результате обрушения при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге, завершились, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

"В 22:30 мск разбор завалов был завершен", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло при демонтаже аварийной кровли комплекса (мембраны). По плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Во время демонтажа произошло обрушение, площадь которого, предположительно, составила 28 тыс. кв. метров (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения кровли один из четырех рабочих бригады погиб, сообщил ранее журналистам глава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал установить обстоятельства и причины обрушения здания комплекса.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место обрушения и поставил на контроль ход доследственной проверки, которую по факту ЧП проводит ГСУ СК РФ по Петербургу, а также поручил возбудить уголовное дело.