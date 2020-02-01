Открытое горение в гаражном боксе в Иркутске ликвидировано

ТАСС, 1 февраля. Пожарные ликвидировали открытое горение в одноэтажном гаражном боксе в Иркутске, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Сейчас идет проливка и разбор конструкций. Открытое горение ликвидировано", - сказал представитель ведомства, добавив, что погибших и пострадавших нет.

По данным собеседника агентства, сгорело семь единиц автомобильной техники, предположительно, микроавтобусов, еще 15 удалось вывезти.

В 20:29 мск в пятницу в Иркутске на улице Горная произошел пожар в одноэтажном гаражном боксе. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, в его ликвидации задействовано 70 человек и 19 единиц техники.