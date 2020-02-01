В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

ТАСС, 1 февраля. Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, после чего пострадавших доставили в больницу, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"ДТП произошло 31 января в районе 22:45 мск возле дома №21 на улице Лескова. Водитель 1980 года рождения со стажем вождения семь лет находился в состоянии опьянения и наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП двое несовершеннолетних 2005 года рождения госпитализированы с черепно-мозговыми травмами", - сказала собеседница.

Она также отметила, что сотрудники полиции проводят проверку, они уже установили степень опьянения водителя. "Состояние опьянения водителя было 0,373 мг на литр", - уточнили в пресс-службе.