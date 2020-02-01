Пожар в гаражном боксе в Иркутске ликвидировали

ТАСС, 1 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном гаражном боксе в Иркутске, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.

"По пожару на улице Горной: ликвидация последствий пожара [объявлена] в 16:21 (11:21 мск)", - сказал представитель ведомства. Открытое горение ликвидировано утром в субботу, после этого проводились проливка конструкций и разбор завалов.

Погибших и пострадавших нет.

По данным ведомства, сгорело семь единиц автомобильной техники, еще 15 удалось вывезти.

Пожар в одноэтажном гаражном боксе на Горной улице в Иркутске начался в 20:29 мск в пятницу. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, в его ликвидации задействовали 75 человек и 21 единицу техники.