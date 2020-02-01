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В Петербурге полиция проверяет информацию об избиении пациентки в больнице

По словам женщины, ее избили сотрудники одной из городских больниц. После инцидента пострадавшая с полученными травмами обратилась в другое медицинское учреждение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Петербургская полиция начала проверку по заявлению пациентки одной из больниц, которая сообщила, что была избита работниками медучреждения. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Проводится проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в пятницу в отдел в Калининском районе Петербурга поступила информация из больницы, в которую обратилась местная жительница с различными травмами. Женщина сообщила врачам, что была избита сотрудниками другой больницы, в которую она обращалась ранее.

Позже в полицию поступило заявление от супруга избитой, который сообщил, что он, забирая жену из стационара, обнаружил у нее телесные повреждения.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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РоссияСанкт-Петербург
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