{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Торонто произошла стрельба в жилом доме

По данным телеканала CBC, три человека погибли и еще два получили ранения

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в центре Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в пятницу поздно вечером в квартире на 32-м этаже многоквартирного дома. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела двух мужчин, третий позже умер в больнице. Еще два человека получили ранения. Всем погибшим и пострадавшим от 19 до 22 лет.

Полиция предполагает, что перестрелка произошла между молодыми людьми. Других подозреваемых нет.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
Прокурор Кабо-Верде требует большие сроки для обвиненных в контрабанде наркотиков россиян
Генеральный прокурор страны потребовал 18 лет лишения свободы для капитана судна Eser и от 13 до 15 лет для членов экипажа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС