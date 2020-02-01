СМИ: в Торонто произошла стрельба в жилом доме

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли и еще два получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в центре Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в пятницу поздно вечером в квартире на 32-м этаже многоквартирного дома. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела двух мужчин, третий позже умер в больнице. Еще два человека получили ранения. Всем погибшим и пострадавшим от 19 до 22 лет.

Полиция предполагает, что перестрелка произошла между молодыми людьми. Других подозреваемых нет.