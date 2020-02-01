Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Невского района из пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в одном из храмов, расположенных на Искровском проспекте, в результате воспламенения предмета, брошенного через забор, произошло закопчение стены", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что информация об инциденте поступила в полицию в субботу. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео инцидента, на котором видно, как человек кидает на территорию церкви горящую бутылку с зажигательной смесью.

На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге расположен храм апостола Петра.