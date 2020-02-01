{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

В результате инцидента никто не пострадал, пожара удалось избежать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В полицию Невского района из пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в одном из храмов, расположенных на Искровском проспекте, в результате воспламенения предмета, брошенного через забор, произошло закопчение стены", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что информация об инциденте поступила в полицию в субботу. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео инцидента, на котором видно, как человек кидает на территорию церкви горящую бутылку с зажигательной смесью.

На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге расположен храм апостола Петра.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Обрушение СКК в Петербурге
После обрушения СКК в Петербурге возбудили дело
В результате происшествия 31 января в спортивно-концертном комплексе "Петербургский" погиб один человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС