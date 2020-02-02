В Петербурге произошел пожар в здании "Лениздата"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в бизнес-центре "Лениздат" на набережной реки Фонтанки в Центральном районе Санкт-Петербурга, он локализован на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 11:25 мск - локализация пожара на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, пожар возник утром в воскресенье на 4-м этаже здания на площади 100 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня. Позднее площадь пожара возросла до 200 кв. м. Погибших в результате ЧП нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, "из здания различными способами были эвакуированы пять человек, они не пострадали". К месту ЧП направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию для контроля содержания вредных веществ в воздухе. К тушению привлекли 20 единиц техники и 71 человек личного состава.

Здание бизнес-центра "Лениздат" 1960-х годов постройки располагается в центральной части города. Пожар произошел в корпусах, расположенных во дворах. Общая площадь здания - 6,4 тыс. кв. м.

В новость внесены изменения (11:42 мск) - добавлены подробности о локализации пожара.