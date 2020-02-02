{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Петербурге произошел пожар в здании "Лениздата"

Погибших нет, из здания эвакуировали пять человек
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в бизнес-центре "Лениздат" на набережной реки Фонтанки в Центральном районе Санкт-Петербурга, он локализован на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 11:25 мск - локализация пожара на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, пожар возник утром в воскресенье на 4-м этаже здания на площади 100 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности из-за угрозы распространения огня. Позднее площадь пожара возросла до 200 кв. м. Погибших в результате ЧП нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, "из здания различными способами были эвакуированы пять человек, они не пострадали". К месту ЧП направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию для контроля содержания вредных веществ в воздухе. К тушению привлекли 20 единиц техники и 71 человек личного состава.

Здание бизнес-центра "Лениздат" 1960-х годов постройки располагается в центральной части города. Пожар произошел в корпусах, расположенных во дворах. Общая площадь здания - 6,4 тыс. кв. м.

В новость внесены изменения (11:42 мск) - добавлены подробности о локализации пожара. 

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Суд арестовал руководителя Дагестанской энергосбытовой компании по делу о мошенничестве
Эльдар Гаджибабаев будет находиться под стражей до 28 марта включительно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС