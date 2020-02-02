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В КБР погиб один человек при столкновении легковушки с пассажирской "Газелью"

Еще 12 человек, в том числе два ребенка, получили травмы различной степени тяжести

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии, в результате один человек погиб, 12 пострадали, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

"2 февраля около 00:20 мск на 12 км автодороги Аргудан - ст. Александровская произошло столкновение машин Lada Granta и "Газель". В результате ДТП водитель Lada Granta, житель села Арик, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель "Газели" и 11 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 46-летний водитель легкового автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". В связи с ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительно установлено, что водитель "Газели" осуществлял частную поездку.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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