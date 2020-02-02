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Во время церковной службы в Танзании при давке погибли 20 человек

Еще 16 пострадали

ТАСС, 2 февраля. Не менее 20 человек, в том числе пятеро детей, погибли и еще 16 получили травмы на севере Танзании в результате давки во время церковной службы. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя местной администрации.

По его данным, на мероприятии, которое проходило на стадионе города Моши у подножия Килиманджаро в субботу, собралось несколько сотен человек, приверженцев пятидесятнической церкви. Давка произошла среди прихожан, когда они толпой бросились на помазание священным маслом.

Местные власти полагают, что число жертв может вырасти.

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Танзания
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