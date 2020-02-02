В Дагестане в результате обрушения строительных лесов пострадали четверо рабочих

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Обрушение лесов на строящейся многоэтажке произошло в Дербенте (Дагестан), в результате чего пострадали четыре человека, сообщил ТАСС начальник ГО и ЧС администрации Дербента Сайбун Сайбунов.

"Произошло обрушение лесов примерно на уровне 6-го этажа строящейся многоэтажки, пострадали четверо рабочих. Один из пострадавших помещен в реанимацию, второго врачи обследуют, у него сотрясение головного мозга, он находится в травматологическом отделении местной больницы. Еще двоих отправили на амбулаторное лечение, у них несерьезные травмы", - сказал Сайбунов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии города, на месте происшествия работает оперативная группа МВД, которая выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.

"Причиной этого ЧП, скорее всего, является несоблюдение норм безопасности. Мы от администрации города будем обращаться в компетентные органы, которые проверят условия работы этой строительной компании", - сказали в пресс-службе.