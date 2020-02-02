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В Сомали объявили чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи

Насекомые уже уничтожили урожай на 70 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель в Сомали и восточных районах Эфиопии, это самое крупное нашествие саранчи за последние 25 лет

ПРЕТОРИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Сомали объявило в стране чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи. Соответствующее заявление сделал в воскресенье министр сельского хозяйства Саид Хусейн Иид.

"Федеральное правительство обеспокоено той угрозой, какую пустынная саранча представляет для сельского хозяйства страны и будущего урожая, - цитирует министра сомалийское радио Shabelle. - Учитывая серьезность ситуации, вызванной нашествием саранчи, мы должны приложить все усилия для защиты продовольственной безопасности страны, иначе рискуем созданием в Сомали серьезного продовольственного кризиса".

Введение чрезвычайного положения позволяет властям использовать дополнительные фонды и ресурсы для борьбы с саранчой. "Важнейшим вопросом, который стоит в повестке дня, является расширение работ по уничтожению насекомых при одновременной поддержке фермеров и скотоводов, пострадавших от саранчи", - подчеркнул Саид Хусейн Иид.

Пустынной саранчой в Сомали поражены в первую очередь южные и западные районы. Согласно подсчетам специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), саранча уже уничтожила урожай на 70 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель в Сомали и восточных районах Эфиопии. Столь крупного нашествия этих насекомых Сомали не знала последние 25 лет. В ряде областей сейчас используется авиация для уничтожения саранчи пестицидами, однако специально оборудованных самолетов не хватает даже для стабилизации ситуации.

География нашествия

Нынешняя вспышка саранчи зародилась в Йемене, где с начала минувшего года создались природные условия для быстрого размножения пустынной, или африканской саранчи. В зависимости от ситуации в год может появиться до 5 поколений пустынной саранчи, которая является самым опасным вредителем из всего семейства.

В спокойные годы, когда этим насекомым хватает пищи, они ведут достаточно вялый и даже уединенный образ жизни. Однако когда возникает угроза голода из-за крупных неурожаев, пустынная саранча собирается в огромные колонии, насчитывающие десятки миллионов особей, и, плотно держась вместе, начинает искать себе пропитание в отдаленных районах. Орды этих насекомых способны преодолевать за сутки до 150 км, опустошая все на своем пути.

Из Йемена пустынная саранча устремилась минувшей весной в двух направлениях - в Африку и на Индостан. Перелетев Красное море, пустынная саранча нагрянула в первую очередь на восточные районы Эфиопии и северо-запад Сомали. Оттуда она продолжила нашествие на юг и на запад - в Кению, Уганду, на юго-восток Южного Судана и юго-запад Эфиопии. О размахе угрозы свидетельствует такой факт: на северо-востоке Кении в январе был обнаружен рой саранчи длиной в 60 км и шириной в 40 км.

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