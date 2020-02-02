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В результате пожара в частном доме в Ярославле погибли четыре человека

В СК по региону сообщили, что личности погибших устанавливают

ТАСС, 2 февраля. Пожар вспыхнул вечером в воскресенье в Ярославле в частном доме, на месте были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в СК по региону.

"Сегодня вечером произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Посохова города Ярославля. При пожаре погибли четыре человека. Данные о личности пострадавших устанавливаются", - сказали в СК.

По факту случившегося следственными органами СК РФ по региону организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК.

Как уточнили ТАСС в МЧС по региону, пожар начался в 20:25, сейчас ведется его полная ликвидация. В тушении принимают участие 31 человек и 10 единиц техники.

Теги
РоссияЯрославская область
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