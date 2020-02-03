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Трое жителей Приморья получили условные сроки за организацию нелегальной миграции

Они организовали незаконный въезд более 1 тыс. иностранных граждан

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморском крае признал троих жителей региона виновными в организации нелегальной миграции иностранных граждан и приговорил каждого к условному сроку лишения свободы, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, осужденные организовали незаконный въезд более 1 тыс. иностранных граждан.

"Вынесен приговор в отношении троих жителей Приморья, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная организованной группой"). В результате указанных действий фигурантов на территорию Российской Федерации незаконно въехало свыше 1 тыс. иностранных граждан в целях осуществления незаконной трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

Как уточняется, участники преступной группы действовали в период с июля 2015 года по октябрь 2018 года. Осужденные имели контроль над несколькими коммерческими фирмами, которые изготавливали необходимый пакет документов, позволяющий иностранным гражданам получать различные виды виз в Россию.

"Признав подсудимых виновными, суд... в зависимости от роли каждого приговорил двоих фигурантов к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 150 тыс. рублей, третьего - к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПриморский край
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