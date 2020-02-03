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В Японии вулкан Синдакэ выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км

Крупные камни в результате извержения разлетелись в радиусе 600 м

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Извержение вулкана Синдакэ на острове Кутиноэрабу (юго-западная префектура Кагосима) произошло утром в понедельник в Японии. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По его сведениям, столб дыма и пепла из кратера достиг высоты 7 км. Также отмечается, что крупные камни в результате извержения разлетелись в радиусе 600 м.

Ведомство предупредило о запрете на приближение к центральной части вулкана на расстояние ближе 2 км в связи с риском новой активности. Последний раз Синдакэ извергался в начале января этого года.

Площадь Кутиноэрабу, на котором расположен вулкан, составляет 38 кв. км. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку.

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Япония
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