Причиной массового отравления детей в Якутии стала инфекция у работников столовой

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Причиной отравления более 30 учащихся в лицее-интернате Якутска стала норовирусная инфекция у двоих работников столовой, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований выделен норовирус у двоих работников столовой и заболевших детей. Таким образом, установлено, что причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция у работников столовой. Работники с норовирусной инфекцией немедленно отстранены от работы", - говорится в сообщении.

Распространению инфекции способствовало несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в столовой лицея, несоблюдение правил личной гигиены работниками столовой. Новых случаев не зарегистрировано.

Об отравлении школьников стало известно 29 января, за помощью в итоге обратились 34 учащихся десятых и одиннадцатых классов. Госпитализации не было. Специалисты управления Роспотребнадзора начали расследование, также начала проверку прокуратура республики.

В республиканском лицее-интернате проведены в полном объеме санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе заключительная дезинфекция помещений.