Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и кинологи проверяют здание и прилегающую территорию Национального исследовательского ядерного университета МИФИ из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В связи с поступившим сообщением о взрывном устройстве в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ на Каширском шоссе, проводится проверка здания и прилегающей территории, на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что посетителей эвакуировали из зданий семи районных судов Москвы - Коптевского, Головинского, Люблинского, Никулинского, Нагатинского, Лефортовского и Басманного из-за "минирования". Из них Люблинский уже вернулся к работе. Также 350 человек в целях безопасности покинули здание консерватории им. П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва.

Кроме того, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за "минирования".

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".