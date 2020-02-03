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Полиция задержала подозреваемых в порче валидаторов на станциях МЦД

Двое из них несовершеннолетние

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала троих подозреваемых в порче валидаторов на станциях Московских центральных диаметров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"Транспортными полицейскими был установлен гражданин, который целенаправленно повреждал валидаторы. Злоумышленника задержали на платформе остановочного пункта Лобня в момент, когда он зажатыми в кулаке ключами несколько раз ударил по стеклу дисплея одного из них", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в полицию много раз поступали жалобы на неизвестных, портивших валидаторы на участке МЦД-1 от Савеловского вокзала до Лобни.

Кроме того, полицейские задержали двоих несовершеннолетних, которые повреждали валидаторы на станциях МЦД-2, следуя из Истры в Москву. В отношении жителей Истринского района 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, совершенном группой лиц.

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