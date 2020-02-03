Под Волгоградом один школьник из охотничьего ружья ранил другого

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Волгоградские следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства ранения 17-летнего подростка, которого из охотничьего ружья своего отца ранил 14-летний школьник. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

"В селе Завязка Кикивдизенском районе Волгоградской области 1 февраля 14-летний школьник выстрелил из охотничьего ружья, зарегистрированного на своего отца, в 17-летнего подростка, который получил ранения головы и шеи", - сказала Рудник.

В комитете здравоохранения ТАСС уточнили, что раненый школьник доставлен в больницу в Волгоград. "Он уже прооперирован, но находится в реанимации, его состояние тяжелое, стабильное", - сказал представитель комитета.