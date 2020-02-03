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Более 80 тыс. жителей Владимира остались без тепла из-за коммунальной аварии

Полностью восстановить теплоснабжение планируется к 20:00 понедельника

ВЛАДИМИР, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники теплоснабжающей компании "Т плюс" устраняют последствия коммунальной аварии на магистральном трубопроводе, которая оставила без тепла свыше 80 тыс. жителей Владимира. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы владимирского филиала "Т плюс" Елена Котелевец.

По данным департамента ЖКХ администрации Владимирской области, ночь на 3 февраля на магистрали тепловой сети в Ленинском районе Владимира, принадлежащей компании"Т-плюс", произошел прорыв. Без отопления осталось 83,6 тыс. жителей, 13 медицинских учреждений, 28 школ, 29 детских садов. Населения Владимира составляет около 350 тыс. человек.

"С 11 часов мы приступили к восстановлению гидравлического режима, соответственно, как только достигнем необходимых параметров, поэтапно будем включать объекты, которые находятся в этой сети. По прогнозам, полностью восстановить подачу удастся ориентировочно к 20:00", - отметила она.

Сейчас жилые дома и объекты переводят на резервные источники подачи тепловой энергии. Как сообщается в пресс-службе администрации Владимира, глава администрации города Андрей Шохин, взял ситуацию на особый контроль до ее полной нормализации.

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РоссияВладимирская область
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