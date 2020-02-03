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Дело Ивана Голунова

Защита основного обвиняемого по делу Голунова полицейского обжаловала его арест

Адвокат Алексей Коврижкин заявил, что подал жалобу на избрание меры пресечения Игорю Ляховцу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты основного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, экс-полицейского Игоря Ляховца подала жалобу на его арест. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Коврижкин.

"Я только что подал жалобу на избрание моему подзащитному Ляховцу меры пресечения в виде содержания в СИЗО", - сказал адвокат.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из фигурантов вины не признал.

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Голунову с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках данного уголовного дела был допрошен экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. По данным источника, он проходит по делу свидетелем.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня его поместили под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

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