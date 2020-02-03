Здание управления ПФР в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в здание на Славянской площади в Москве, где расположены в том числе одно из управлений ПФР и Росздравнадзор. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Оперативные службы проверяют сообщение о "минировании" по адресу: Славянская площадь, 4, строение 1. В здании расположены несколько организаций, в том числе управление Пенсионного фонда России, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" 11 районных судов Москвы, главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова, университета МИФИ, аэропортов Домодедово и Шереметьево, других объектов.

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".