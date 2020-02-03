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Самолет Air Canada готовится к экстренной посадке в Мадриде

Boeing 767 "потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило объявить аварийную ситуацию", сообщает испанский профсоюз пилотов

МАДРИД, 3 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Canada готовится совершить экстренную посадку в аэропорту испанской столицы из-за технических проблем. Об этом сообщило в понедельник аэронавигационное управление страны в Twitter.

"Рейс с техническими проблемами пролетает над Мадридом перед тем, как вернуться в аэропорт, - отмечается в публикации. - Из соображений безопасности мы вновь регулируем операции [взлетов и вылетов] в ожидании, когда он приземлится". По данным газеты 20minutos, на борту находятся 130 пассажиров.

Государственное управление аэропортов (AENA) Испании уточнило в Twitter, что речь идет о самолете авиакомпании Air Canada, который направлялся из Мадрида в Торонто.

Как уточнили в испанском профсоюзе пилотов, Boeing 767 "потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило объявить аварийную ситуацию". "Теперь он [самолет] должен в течение трех часов сжигать топливо", - отмечается в Twitter профсоюза. Ожидается, что воздушное судно может совершить посадку в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что самолет на низкой высоте кружил над Мадридом.

Днем в аэропорту Мадрида уже возникали проблемы из-за возможного присутствия дрона в районе воздушной гавани.

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