Рейс из Варшавы благополучно сел в Петербурге после запроса аварийной посадки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Рейс польской авиакомпании LOT, который летел из Варшавы в Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку в Пулково из-за технической неисправности, он благополучно приземлился, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей Пулково компанией "Воздушные ворота Северной столицы".

"3 февраля 2020 года при подходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж рейса Варшава - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку из-за технической неисправности на борту", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что на взлетно-посадочную полосу была направлена аварийно-спасательная команда, однако борт приземлился без ЧП. "Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки. Пассажиры высажены в терминал в штатном режиме. На другие рейсы в аэропорту ситуация не повлияла, аэропорт работает штатно", - отметили в пресс-службе.

Согласно расписанию на сайте Пулково, рейс авиакомпании LOT номер LO 685 должен был прибыть в аэропорт в 18:20 мск. Фактически он прибыл в 18:42 мск. Обратный рейс, по данным онлайн-табло, должен был вылететь в 19:00 мск, однако сейчас его время отправления значится как 20:00 мск. Таким образом, задержка составит один час.