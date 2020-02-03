Sky: район Сохо в Лондоне оцепили из-за обнаружения снаряда времен Второй мировой войны

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Часть квартала Сохо в Лондоне оцеплена в понедельник из-за обнаружения, как предполагается, снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По его информации, объект был найден около отеля Сохо, расположенного в этом торгово-развлекательном квартале лондонского Вест-Энда. Всех прохожих, а также посетителей пабов, баров, ресторанов и магазинов вывели за ограждения. По данным телеканала, на место обнаружения предположительного снаряда прибыла группа взрывотехников.