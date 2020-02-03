Sky: район Сохо в Лондоне оцепили из-за обнаружения снаряда времен Второй мировой войны

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Часть квартала Сохо в Лондоне оцеплена в понедельник из-за обнаружения, как предполагается, снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщил телеканал Sky News.
@metpoliceuk have evacuated and blocked off roads in Soho London due to an unexploded bomb being found from WW1. This is Wardour Street off Oxford Street where all business have been asked to evacuate. pic.twitter.com/gkPxQUhT3T— Georgi Smith (@93gigii) February 3, 2020
По его информации, объект был найден около отеля Сохо, расположенного в этом торгово-развлекательном квартале лондонского Вест-Энда. Всех прохожих, а также посетителей пабов, баров, ресторанов и магазинов вывели за ограждения. По данным телеканала, на место обнаружения предположительного снаряда прибыла группа взрывотехников.