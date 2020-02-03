Неизвестный напал с ножом на жандарма во Франции

ТАСС, 3 февраля. Французский жандарм в понедельник открыл огонь по напавшему на него с ножом человеку в здании жандармерии в коммуне Дьез на востоке страны. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

"Был открыт огонь жандармом в Дьезе в отношении человека, который, как мне сказали, был вооружен ножом", - приводит газета слова прокурора Кристьяна Меркури. Нападавший был ранен, информации о его возможных мотивах не приводится.

Отмечается, что жандарм получил ранение в руку. Защищаясь от нападения, он сначала использовал газовый баллончик, а после этого применил огнестрельное оружие.