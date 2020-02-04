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На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров

Работник государственного учреждения социального обслуживания "Центр медико-социальной реабилитации "Чайка" похитила более 570 тыс. рублей

ТАСС, 4 февраля. Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

Общая сумма похищенных средств составила более 570 тыс. рублей.

"Работник отделения "Милосердие" государственного учреждения социального обслуживания "Центр медико-социальной реабилитации "Чайка", сообщая заведомо ложные сведения о том, что деньги не поступили, а также используя беспомощное состояние, похищала денежные средства, принадлежащие, в том числе инвалидам, участнику Великой Отечественной войны. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 570 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуроры проверяют работу учреждения, а также соблюдение прав и социальных гарантий пострадавших от действий соцработника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба"). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Теги
РоссияСахалинская область
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