Два человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком под Воронежем

ТАСС, 4 февраля. Два человека погибли, трое госпитализированы в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Павловском районе Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В 05:50 мск на 654-м км автодороги М4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области 49-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Sprinter, двигаясь в сторону Москвы, допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем под управлением 60-летнего мужчины, после чего микроавтобус съехал в кювет. На месте погиб водитель Mercedes и его пассажир. Еще трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детей и иностранных граждан среди погибших и пострадавших нет. "В микроавтобусе всего находилось девять пассажиров и два водителя. Он двигался по маршруту "Москва - Ставрополь", - уточнил собеседник.