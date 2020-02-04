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Торговый центр в Москве проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Информация о минировании поступила в ТЦ "Город Лефортово"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Город Лефортово" проверяют после сообщения с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах во вторник.

"Поступило сообщение о "минировании" ТЦ по адресу: Шоссе Энтузиастов, 12, к. 2. Оперативные службы проверяют заявку", - сказал собеседник агентства.

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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